تحقيقات العزل.. ترامب "ضغط" على أوكرانيا للتحقيق في أعمال بايدن

قال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى أوكرانيا، ويليام تايلور، إن الرئيس دونالد ترامب "كان مهتما" بفتح تحقيق في أعمال خصمه جو بايدن في أوكرانيا أكثر من الأوضاع في ذلك البلد.

كما أشار أن ترامب "يصب تركيزه حاليا على حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية وقد مارس ضغوطا على أوكرانيا في هذا الإطار".

جاء ذلك خلال إفادته في أولى الجلسات العلنية بالكونغرس، مساء الأربعاء، في إطار التحقيق الهادف لعزل الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت قناة "الحرة"، الخميس.

وأوضح تايلور أنه استند في تلك الإفادة إلى حديث للسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند،‎ أدلى به في 26 يوليو/تموز الماضي، بعيد لقاء جمعه بترامب.

وافتُتحت الجلسات المنقولة مباشرة عبر التلفزيون بالاستماع للسفير الأمريكي في أوكرانيا تايلور، والدبلوماسي جورج كنت، المتخصص بالشؤون الأوكرانية في الخارجية الأمريكية.

وأذيعت الجلسات بعد أخرى مغلقة استمرت ستة أسابيع، غير أن الديمقراطيين يريدون أن يقدموا للأمريكيين إفادات منقولة مباشرة عبر التلفزيون أملا في أن يكون لها تأثيرا على الرأي العام.

ويتّهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي في وجه ترامب الجمهوري خلال الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ودونالد ترامب هو ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة.

ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.

ومن المقرر أن تعقد في الكونغرس نحو عشرات من جلسات الاستماع الأخرى بحلول 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

من جانبه، علق ترامب على بدء الجلسات قائلا إنه "مشغول للغاية بشكل لا يمكنه مشاهدة الجلسة".