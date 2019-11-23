واشنطن تدعو مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعليق حسابات النظام الإيراني

حضت الخارجية الأميركية فيسبوك وتويتر وإنستغرام على تعليق حسابات القادة الإيرانيين، إلى حين عودة خدمة الإنترنت في إيران التي تشهد توتراً.

وقطع الإيرانيون عن العالم منذ أكثر من أسبوع بعد حجب شبه تام للشبكة من قبل سلطات طهران في خضم تظاهرات عنيفة.

وقال براين هوك المبعوث الاميركي لايران في مقابلة مع بلومبيرغ: "انه نظام شديد النفاق. يقطع انترنت في حين تستمر الحكومة في استخدام حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "ندعو شركات شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام وتويتر الى تعليق حسابات المرشد الأعلى (علي) خامنئي ووزير الخارجية (جواد) ظريف والرئيس (حسن) روحاني حتى يعيدوا خدمة الانترنت لشعبهم".

واندلعت اضطرابات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ساعات من اعلان اصلاح في طريقة تقديم الدعم للبنزين بهدف توجيهه الى الاسر الاكثر فقرا. لكن الاجراء ترافق مع زيادة كبيرة في سعر البنزين في خضم ازمة اقتصادية عميقة.

وغداة ذلك قطع الايرانيون عن العالم بعد تضييق مشدد على امكانية الدخول الى انترنت ما اعتبر وسيلة لمنع انتشار فيديوهات الاضطرابات التي خلفت خمسة قتلى بحسب حصيلة رسمية، وأكثر من مئة قتيل بحسب منظمة العفو الدولية.

وقال هوك: "قطع النظام انترنت لانه يحاول اخفاء القتلى والمآسي التي تسبب فيها لآلاف المتظاهرين في البلاد".

وفرضت واشنطن الجمعة عقوبات بحق وزير الاتصالات الايراني محمد جواد اذري جهرومي وذلك "لدوره في الرقابة الواسعة على الانترنت" في ايران.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو دعا في تغريدة بالفارسية الجمعة المتظاهرين الايرانيين الى ارسال كل دليل على "قمع" من السلطات الايرانية الى الولايات المتحدة، مؤكدا أنهم "سيعاقبون على تلك التجاوزات".