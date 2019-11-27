تكساس.. انفجار في مصنع كيميائي

هز انفجار، الأربعاء، منشأة كيميائية بمقاطعة جيفرسون التابعة لولاية تكساس، جنوبي الولايات المتحدة.

وقالت شرطة بلدة "ذا بورت نيتشيس" بالمقاطعة إنّ الانفجار وقع "داخل منشأة تابعة لمجموعة تي بي سي لإنتاج الكيماويات عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ)"، حسبما نقل موقع قناة "فوكس" الأمريكية.

وأضافت في بيان صحفي أنّ الدفاع المدني "يعمل حاليا على إجلاء المواطنين القريبين من موقع الانفجار، لتنسيق مغادرتهم المكان".

ولم تعلن السلطات حتى الساعة (9:45 ت.غ) عن وقوع خسائر بشرية.

ومجموعة "تي بي سي" شركة عالمية تشتهر بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة للشركات الكيماوية والبترولية في جميع أنحاء العالم.