ترامب يقوم بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان ويعلن استئناف المفاوضات مع طالبان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه استأنف محادثات السلام مع حركة طالبان، وذلك خلال قيامه برحلة مفاجئة إلى أفغانستان للاحتفال بعيد الشكر مع الجنود الأميركيين المنتشرين هناك.

وفي زيارة مقتضبة إلى قاعدة باغرام الجوية خارج العاصمة كابول، قدم ترامب الديك الرومي للجنود الذين التقطوا معه الصور الفوتوغرافية، ثم ألقى كلمة بعد لقائه الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقال ترامب للصحافيين إن "طالبان تريد إبرام اتفاق ونحن نعقد لقاءات معهم، ونقول إنه لا بد من وقف لإطلاق النار (...) والآن هم يريدون وقفا لإطلاق النار".

ولا يزال نحو 13 ألف جندي أميركي ينتشرون في أفغانستان، بعد 18 عاما على غزو أميركي في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وقال ترامب لقواته في أول رحلة له إلى أفغانستان: "لا يوجد مكان آخر أود أن أحيي فيه عيد الشكر هذا بدلا من هنا، مع المحاربين الأقوى والأشد والأفضل والأكثر شجاعة على وجه الأرض".

وكانت الولايات المتحدة قد توصلت في وقت سابق هذا العام لاتفاق مع طالبان يتيح سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان ويطوي صفحة أطول حرب للولايات المتحدة، مقابل ضمانات أمنية.

لكن ترامب أوقف بشكل مفاجئ في أيلول/سبتمبر المحادثات التي استمرت سنة قائلا إنها بحكم "الميتة" وتراجع عن دعوة للمتمردين لعقد اجتماع قرب واشنطن، في أعقاب مقتل جندي أميركي.

ورفضت طالبان التفاوض رسميا مع الحكومة الأفغانية لكن الجهود الدبلوماسية تتواصل لإجراء حوار والتمهيد لاتفاق سلام بنهاية الأمر.

وقال ترامب ان مصير الحرب في أفغانستان "لن يتقرر في ساحة القتال"، وانه في النهاية "ستكون هناك حاجة إلى حل سياسي" يقرره شعب المنطقة.