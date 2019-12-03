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لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكي تنشر تحقيقها في مساءلة ترامب

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.12.2019 23:58
آخر تحديث في 04.12.2019 01:09
لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكي تنشر تحقيقها في مساءلة ترامب

نشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، نتائج تقرير تحقيقها الذي تقوده في مساءلة الرئيس دونالد ترامب بغية عزله، وذلك قبل يوم من جلسة استماع مقررة للجنة القضائية بالمجلس.

واتهم التقرير -المكون من 300 صفحة- ترامب باستغلال سلطات منصبه عبر التماس مساعدة من أوكرانيا لتحقيق فائدة لحملة إعادة انتخابه في السباق الرئاسي لعام 2020.

وذكر رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس، آدم شيف، ورئيسة لجنة الرقابة الحكومية، كارولين مالوني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، إليوت إنجل، في بيان أن ترامب "اشترط زيارة للبيت الأبيض وتقديم مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا تحتاجه إليها لمواجهة خصمها الروسي".

وكتب التقرير موظفو لجان مجلس النواب الثلاث.

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