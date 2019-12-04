ترامب يشيد بلقائه مع أردوغان

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقائه الأربعاء، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالـ"جيد جدا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، على هامش اجتماع زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.

وقال ترامب: "لقد جمعني لقاء جيد جدا مع الرئيس التركي، حيث ناقشنا أمورا تتعلق بسوريا".

وقدم ترامب إشادة علنية إلى تركيا على ما تقوم به على الحدود السورية، مشيرا إلى وجود "التزام تام بوقف إطلاق النار" على الحدود السورية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام بريطانية بينها صحيفة "إندبندنت" أن دونالد ترامب ألغى مؤتمره الصحفي وقرر مغادرة اجتماع الناتو، على خلفية تسريب فيديو يظهر فيه زعماء دول بالحلف يسخرون به.