عرقلة مشروع قرار "الإبادة الأرمنية" المزعومة بالشيوخ الأمريكي للمرة الثالثة

عرقل السيناتور الجمهوري كيفن كرامر، الخميس، تمرير مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

وأوضح موقع "Axios" الإخباري، أن رفض كرامر التصويت على مشروع القرار، جاء بناءً على طلب من البيت الأبيض.

وفي كلمة له خلال جلسة في الجمعية العامة لمجلس الشيوخ، قال كرامر: "الرئيس ترامب التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان قبل يوم في العاصمة البريطانية لندن، والوقت ليس مناسبا الآن لتمرير هذا المشروع".

وأضاف أن هذا المشروع يقوض الجهود الدبلوماسية لإدارة الرئيس ترامب.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يعرقل فيها مشروع قرار يطرحه السيناتور الديمقراطي بوب مينيديز، للجمعية العامة لمجلس الشيوخ.

وسبق أن عرقل السيناتوران الجمهوريان ليندسي غراهام وديفيد بيردو، تمرير مشروع قرار تقدم به السيناتور مينيديز.

الجدير بالذكر أن بإمكان أي سيناتور عرقلة التصويت على مشروع قرار ما في مجلس الشيوخ، بإبداء اعتراضه عليه.

وتبنى مجلس النواب الأمريكي، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرارا يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".

القرار الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، في أبريل/ نيسان الماضي، تم قبوله بموافقة 405 نواب، ورفض 11.