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واشنطن وطهران تتبادلان سجينين متهمين بالتجسس

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.12.2019 16:14
آخر تحديث في 07.12.2019 16:26

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن إتمام صفقة لتبادل أمريكي مسجون في بلاده، بعالم إيراني، محتجز لدى واشنطن، عبر وساطة سويسرية.

وأعلن ظريف السبت، عن صفقة شملت طالب الدكتوراه شيوي وانغ، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والصينية بالعالم الإيراني مسعود سليماني، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال إنه "مسرور لأن البروفسور مسعود سليماني والسيد شيوي وانغ سيجتمعان مع ذويهما قريبًا"، معربًا عن شكره لكل من توسط في الصفقة، ولا سيما الحكومة السويسرية.

وقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تم بالفعل الإفراج عن الأميركي المسجون في إيران.

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