مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بالمكسيك قرب القصر الرئاسي

أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد، مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار قرب مدخل المقر الرئاسي بالعاصمة مكسيكو سيتي.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين محليين (لم تسمهم) أن رجلًا دخل مبنى سكنيًا يقع قرب القصر الرئاسي لقضاء حاجته في الفناء.

وأضاف المصدر أن سكان المبنى صدّوه عن فعل ذلك، قبل أن يسحب سلاحه ويطلق النار صوب 5 أشخاص.

وقال المسؤولون إن المهاجم قتل ثلاثة من سكان المبنى، قبل أن يطلق شرطي النار عليه ويرديه قتيلًا.

ولم يتضح على الفور ملابسات الحادثة أو الدافع وراءها.

وأعرب سكان في المبنى عن سخطهم من واقع منطقتهم غير الآمنة.

وقالوا إن شارعهم الكائن في مركز العاصمة التاريخي بعيد كل البعد عن الأمن رغم وقوعه على مرمى حجر من القصر الرئاسي.