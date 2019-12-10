الديمقراطيون يتبنون تهمتي عرقلة عمل الكونغرس وإساءة استخدام السلطة ضد ترامب

تبنى الديمقراطيون الثلاثاء تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار السعي الى عزله هما اساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة في مجلس النواب يرجح أن تعقد الاسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه اليه الكونغرس الاميركي اتهاما لمحاكمته امام مجلس الشيوخ.

وقال جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب إن "رئيسنا يحظى بثقة العامة. لكن عندما يخون تلك الثقة ويضع نفسه فوق البلاد، فانه بذلك يعرض الدستور للخطر، ويعرض ديمقراطيتنا للخطر ويشكل تهديدا لامننا القومي".

من جهته، قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المشرف على التحقيقات إن "سوء استخدام ترامب المستمر للسلطة" لم يترك للديمقراطيين أي خيار.

واضاف ان "الدليل على سلوك الرئيس مؤكد، لا شك في ذلك".

واوضح نادلر أن اللجنة القضائية ستجتمع في وقت لاحق من الأسبوع للنظر في المواد المتعلقة بعزل الرئيس.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة التي يقودها الديمقراطيون بتمرير المواد وإحالتها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وبات بحكم المؤكد ان الغالبية الديمقراطية ستصوت لصالح هذا الامر ما يمهد امام محاكمة في مجلس الشيوخ في كانون الثاني/ يناير على الارجح.