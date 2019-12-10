بومبيو يتوعد موسكو بالرد في حال تدخلت في الانتخابات الأميركية

حذر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الثلاثاء نظيره الروسي سيرغي لافروف من اي تدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2020.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في واشنطن "كنت واضحا في شان التدخل في شؤوننا الداخلية، هذا مرفوض".

وأضاف: "قلت بوضوح ما نتوقعه من روسيا. اذا اتخذت روسيا او اي طرف اجنبي اجراءات لتقويض عمليتنا الديمقراطية فسنرد".

واجمعت وكالات الاستخبارات الاميركية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب عام 2016. وبرزت اخيرا شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020.

وتابع بومبيو: "ان ادارة ترامب ستعمل دائما لحماية استحقاقاتنا الانتخابية".

لكن لافروف رفض هذه الاتهامات وقال: "اكدنا مجددا ان كل التكهنات حول تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية للولايات المتحدة لا اساس لها. ليس هناك اي واقعة تثبته، لم يقدم الينا احد دليلا لانه ببساطة لم يحصل".

وتناولت المحادثات بين الوزيرين الازمة الاوكرانية، وخصوصا غداة قمة باريس التي جرت برعاية فرنسية والمانية وجمعت للمرة الاولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بومبيو: "كررت للوزير لافروف ان القرم تعود الى اوكرانيا وان حل النزاع في شرق اوكرانيا لا يمكن ان ينجح الا باحترام الالتزامات التي تضمنتها اتفاقات مينسك".

وتطرقت المحادثات ايضا الى ملفات ايران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا، وبدا واضحا الخلاف بين بومبيو ولافروف حول مسألة مراقبة التسلح.

وكرر بومبيو ضرورة ان تكون الصين مشمولة بالمفاوضات حول الاسلحة الاستراتيجية النووية، من دون ان يتبنى موقفا من الاقتراح الروسي بتمديد اتفاق نيو ستارت الثنائي الذي ينتهي مفعوله بداية 2021.