القائمة الرئيسية
الأميركتان
القائمة الرئيسية

واشنطن تدرج القنصل السعودي السابق في إسطنبول على قائمة عقوباتها

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.12.2019 20:29
آخر تحديث في 10.12.2019 23:31
واشنطن تدرج القنصل السعودي السابق في إسطنبول على قائمة عقوباتها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عدد من الأفراد من دول مختلفة، بينهم القنصل السعودي السابق في إسطنبول، وذلك على خلفية اتهامات بضلوعهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبحسب بيان للخارجية، فقد جاء قرار إدراج الأفراد المستهدفين بالعقوبات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ويشمل القرار منع دخول القنصل السعودي السابق في إسطنبول، إلى الولايات المتحدة على خلفية دوره في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وينتمي الأفراد المستهدفون بالعقوبات الأمريكية الجديد إلى بورما وباكستان وليبيا وسلوفاكيا وجنوب السودان والكونغو وروسيا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تبنى الديمقراطيون الثلاثاء تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار السعي...
مختارات