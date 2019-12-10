واشنطن تدرج القنصل السعودي السابق في إسطنبول على قائمة عقوباتها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عدد من الأفراد من دول مختلفة، بينهم القنصل السعودي السابق في إسطنبول، وذلك على خلفية اتهامات بضلوعهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبحسب بيان للخارجية، فقد جاء قرار إدراج الأفراد المستهدفين بالعقوبات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ويشمل القرار منع دخول القنصل السعودي السابق في إسطنبول، إلى الولايات المتحدة على خلفية دوره في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وينتمي الأفراد المستهدفون بالعقوبات الأمريكية الجديد إلى بورما وباكستان وليبيا وسلوفاكيا وجنوب السودان والكونغو وروسيا.