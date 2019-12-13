مجلس النواب الأمريكي يفتح الباب أمام التصويت على عزل ترامب

أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، تهمتين موجهتين للرئيس دونالد ترامب، مدشنة رسميا أولى خطوات التصويت على عزل الأخير من منصبه.

إذ وافقت اللجنة على توجيه تهمتين إلى ترامب هما "عرقلة العدالة" و"إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي".

وصدقّ 23 عضوا في اللجنة (الأعضاء الديمقراطيون) على التهمتين، فيما رفضها 17 آخرون (الأعضاء الجمهوريون).

ويمثل تصويت اللجنة القضائية على التهم الموجهة إلى ترامب النظير السياسي للائحة الاتّهام.

وبموجب قرار اللجنة القضائية، ستطرح التهمتين للتصويت في مجلس النواب بجميع أعضائه، خلال جلسة عامة مقررة الأسبوع المقبل.

ويعد ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه خطر العزل من منصبه.

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.