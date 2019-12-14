مسؤول مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب يترك البيت الأبيض

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، السبت، أن كبير مديري مجلس الأمن القومي لشؤون مكافحة الإرهاب وشبكات التهديد كريس ميلر، ترك البيت الأبيض.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين، لم تكشف عن هويتهما، أن ميلر سيعود إلى العمل في وزارة الدفاع "البنتاغون"، دون الكشف عن سبب تركه البيت الأبيض.

وأضافت أن اليوم الأخير لميلر في البيت الأبيض كان الجمعة.

وشارك ميلر في العديد من عمليات مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، بما في ذلك عمليات إنقاذ رهائن، وعمليات متعددة ضد تنظيم "داعش"، بما في ذلك مهمة تصفية زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي".

وبحسب بلومبرغ، كان ميلر بجوار مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، عندما بدأت الغارة التي قتلت البغدادي في سوريا أكتوبر/ تشرين الأول.