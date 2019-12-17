ترامب لبيلوسي: أنتم تعلنون الحرب على الديمقراطية الأمريكية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) اعترض ترامب في خطابه "الناري" على المساءلة، واتهم الديمقراطيين بـ"تخريب الديمقراطية".

وأفادت "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اليوم الثلاثاء "تحذيرا قاسيا" للديمقراطيين في الكونغرس قائلا إنهم إذا ما تابعوا الاتهام ضده فسوف "يعلنون الحرب على الديمقراطية الأمريكية".

وفي خطاب موجه إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وصف ترامب أيضًا أي جهد لعزله بأنه "انقلاب حزبي غير قانوني". وأصدرت التهم قبل يوم واحد من نقاش محتمل في مجلس النواب حول الموافقة على مواد المساءلة ضد ترامب.

ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مواد المساءلة ضد ترامب يوم الأربعاء لإرسالها إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مستهلًا بذلك المحاكمة التي سيقرر فيها أعضاء مجلس الشيوخ ما إذا كان الرئيس قد انتهك الدستور الأمريكي.

,قبل نهاية الأسبوع، تخطط الغرفة أيضًا للتصويت للموافقة على الجمعية الأمريكية لمكافحة الألغام (USMCA) ثم إرسال الاتفاق إلى مجلس الشيوخ، والذي من المتوقع أن يصدق على الاتفاقية أيضًا.

ونشر الصحفي الأمريكي أندرو فاينبرغ صورة من الخطاب الذي وجهه ترامب إلى بيلوسي وقال إن ترامب أرسل "رسالة غاضبة" إلى بيلوسي احتجاجا على محاولة عزله.