قال جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، وضع مصالحه السياسية الخاصة فوق مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها نادلر، في مجلس النواب في مستهل جلسة للتصويت على بندين بلائحة اتهامات عزل الرئيس، حسب شبكة "سي إن إن".

وأضاف نادلر، "يواجه الرئيس بندين يجري التصويت عليهما، أحدهما يتعلق بإساءة استخدام سلطته، والآخر بعرقلة عمل الكونغرس".

وأوضح أن البند الأول يتهم ترامب باستخدام منصبه العام لإكراه حكومة أجنبية على مهاجمة منافسه السياسي.

فيما قال نادلر، إن البند الثاني يتعلق باتهام الرئيس الأمريكي "بخطوات متطرفة وغير مسبوقة لعرقلة تحقيقنا في سلوكه".

وأردف: "ترامب، وضع مصالحه السياسية الخاصة فوق أمننا القومي، فوق انتخاباتنا، وفوق نظامنا المتعلق بالضوابط والتوازنات".

وشدد نادلر، على أنه "بعد أشهر من التحقيق، لا يمكن أن يكون هناك جدال حول الأدلة الموجودة في أيدينا".

ويجري مجلس النواب، بقيادة الديمقراطيين، تحقيقًا في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين في انتخابات العام المقبل.