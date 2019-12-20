وزير الدفاع الأمريكي: تركيا لديها جيش ذو قدرات كبيرة ويجب تقريبها من "الناتو"

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، إن تركيا لديها جيش يتمتع بقدرات كبيرة، وهي حليفة الولايات المتحدة منذ أعوام طويلة، داعيا إلى ضرورة ضمان قربها من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده إسبر بمقر وزارته (البنتاغون)، مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي.

وأضاف الوزير الأمريكي، أن تركيا شريك هام في الناتو منذ أعوام طويلة، وقد حاربت إلى جانب الولايات المتحدة في كوريا وأفغانستان.

وتابع: أتواصل بشكل روتيني مع نظيري (وزير الدفاع التركي خلوصي أقار).

ولفت إلى أن قبول الجانب التركي شراء منظومة صواريخ الروسية للدفاع الجوي يعني أنه لن يحصل على مقاتلات إف-35 (الأمريكية).

وأشار إلى أنه يحتاج إلى إجراء لقاءات مع المسؤولين الأتراك لفهم مدى جديتهم فيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن إمكانية إغلاق قاعدة إنجرليك (بولاية أضنة التركية).

وأضاف: وجهة نظرنا هي أننا بحاجة إلى تقريبهم (الأتراك) من حلف الناتو، لأنهم يتمتعون بجيش صاحب قدرات وهم حلفاء لنا منذ أعوام طويلة.

وقبل أيام، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستغلق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك (بولاية ملاطية) إذا استدعت الضرورة وعندما يحين الوقت المناسب.

وأكد أردوغان أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي المتعلق بالإبادة الإرمنية المزعومة خطوة سياسية بحتة لا وزن لها.

وشدّد على أن قرار مجلس الشيوخ لا ينسجم مع روح التحالف بين تركيا والولايات المتحدة، ويتعارض مع التفاهم الموقع بين البلدين في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حول الشأن السوري.

وأكد أردوغان أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة إجراءات ضدها، فيما لم يستبعد احتمال تبني البرلمان التركي قرارات ردا على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي.