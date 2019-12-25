إثر سقوطه في حمام القصر الرئاسي.. الرئيس البرازيلي يفقد الذاكرة لمدة قصيرة

أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الأربعاء، أنه فقد الذاكرة لمدة قصيرة؛ إثر سقوطه في حمام القصر الرئاسي، الثلاثاء.

وقال بولسونارو (64 عاما) لبرنامج "برازيل أورجانتي" على تلفزيون "باند" المحلي: "فقدت الذاكرة لوقت قصير، ثم استعدتها لاحقًا".

وأضاف: "لم أكن أعرف، على سبيل المثال، ما فعلته خلال يوم أمس".

وأوضح: "سقطت على ظهري وفقدت ذاكرتي، لكن كل شيء على ما يرام الآن".

ونُقل بولسونارو إلى مستشفى، الثلاثاء، بعد سقوطه في حمام القصر الرئاسي، وغادر المستشفى بعدها بساعات.

ونُقل بولسونارو أكثر من مرة إلى المستشفى، منذ تعرُّضه للطعن خلال مسيرة انتخابية، في سبتمبر/أيلول 2018.