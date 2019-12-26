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ترامب: تركيا تعمل على وقف مذابح روسيا وإيران والنظام السوري بإدلب

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.12.2019 18:17
آخر تحديث في 27.12.2019 01:33
ترامب: تركيا تعمل على وقف مذابح روسيا وإيران والنظام السوري بإدلب

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن تركيا تعمل جاهدة على وقف "مذابح" ترتكبها روسيا وإيران والنظام السوري في إدلب (شمال).

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب. لا تفعلوا ذلك! تعمل تركيا جاهدة لوقف هذه المذبحة".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.‎

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

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