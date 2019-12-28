مقتل شخص بإطلاق نار داخل مركز تسوق في دنفر الأمريكية

قتل شخص جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة دنفر بولاية كولورادو، وسط الولايات المتحدة، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤول الشرطة المحلي أنتوني كاماتشو، قوله إن البحث جارٍ حاليا عن مشتبه فيه واحد على الأقل يحمل سلاحا ناريا.

وأضاف أن الشرطة طوّقت أحد مداخل مركز التسوق، مضيفا: "لا نعتقد أن هناك تهديداً لعامة الشعب"، دون أن يذكر خلفيات أو دواعي الواقعة.

وذكر أنه لا يستطيع التأكيد على وجه التحديد عدد من شاركوا في إطلاق النار، مضيفا أن التفاصيل بشأن الشخص الذي قتل في إطلاق النار لم تتوافر على الفور.

وأوضح أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق النار داخل مركز التسوق نفسه خلال الشهر الجاري، حيث أصيب صبي في إطلاق نار وقع يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما قتل فتى (16 عاما) جراء إطلاق نار في مرأب للسيارات تابع للمركز نفسه في مارس/آذار الماضي.