إسبانيا تشتبه في وقوع دبلوماسييها في بوليفيا في "كمين"

قالت صحيفة إل موندو الإسبانية الأحد إن الحادث الدبلوماسي بين بوليفيا واسبانيا يمكن أن يكون ناجما عن "كمين" نصب للعناصر المكلفين أمن دبلوماسيين اسبان في لاباز.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الداخلية ودبلوماسيين، أن الفريق الأمني لحماية القائمة بالأعمال الاسبانية في لاباز، وجد نفسه في مواجهة مجموعة عمدت الى قطع طريقه حين كان يتجه لمرافقتها من سفارة المكسيك، واجبر على النزول من السيارة.

واتهمت بوليفيا "أشخاصا تم تحديدهم على أنهم موظفون بسفارة إسبانيا في بوليفيا، يرافقهم رجال مقنّعون" بمحاولة "الدخول خلسة وبشكل سري الى الممثلية الدبلوماسية المكسيكية في لاباز" حيث لجأ العديد من المطلوبين للعدالة، وذلك عبر محاولة اقتحام حاجز أمني للشرطة البوليفية الجمعة.

وقال وزير الداخلية البوليفي ارتورو موريلو السبت "نخشى أن ما كان يجري هو تسلل شخص مطلوب مثل خوان رامون كوينتانا، لكن الأمر لم يتم".

وكوينتانا الوزير في عهد الرئيس السابق ايفو موراليس الذي يعيش في المنفي منذ استقالته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، موضع ملاحقة في بوليفيا على غرار موراليس بتهمتي الانشقاق والارهاب. وتمكن مع عشرة اشخاص اخرين من اللجوء الى سفارة المكسيك في لاباز.

ونفت اسبانيا بشدة السبت ان تكون زيارة القائمة بالاعمال "هدفت الى تسهيل مغادرة أشخاص لجؤوا الى احد هذه المباني".

وأعلنت مدريد أنها سترسل في الايام المقبلة محققين الى لاباز لاستجلاء الامر.

وبحسب مصادر ال موندو فإن عناصر "المجموعة الخاصة للعمليات" المكلفين حماية القائمة بالاعمال "أوصلوها الى الممثلية الدبلوماسية (المكسيكية) وغادروا. وحين عادوا بعد ساعة لمرافقتها، اعترض طريقهم جمع تسبب بحادث".

وأضافت "بدأ أشخاص عديدون بلباس مدني بركل سياراتهم ومنع من فيها من مغادرتها وقطعوا طريقهم".

عندها، نزل عناصر المجموعة الامنية من السيارة واضعين أقنعة على وجوههم لفتح طريق لهم لنقل القائمة بالأعمال.

وأضافت المصادر للصحيفة "ان عناصر المجموعة الامنية تصرفوا بشكل صحيح، ومنعوا تفاقم الحادث في حين لم تحرك الشرطة البوليفية التي كانت قرب المكان ساكنا. وكان من حقهم حيازة اسلحة في سيارة دبلوماسية، وهذا معلوم. وما كانوا نزلوا من السيارة لولا ضرورة اخراج القائمة بالاعمال من المكان".