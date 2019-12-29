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إصابة 5 في حادثة طعن بمنزل حاخام في نيويورك الأمريكية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.12.2019 11:25
آخر تحديث في 30.12.2019 00:03
إصابة 5 في حادثة طعن بمنزل حاخام في نيويورك الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، بإصابة 5 أشخاص في حادثة طعن داخل منزل حاخام في مدينة نيويورك شرقي الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن رجلًا هاجم منزل حاخام يهودي خلال احتفال بعيد "حانوكا" أو ما يعرف بعيد "الأنوار"، في وقت متأخر السبت، شمالي مدينة نيويورك.

وأوضحت نقلًا عن الشرطة أن الشاب طعن 5 أشخاص قبل أن يلوذ بالفرار.

وأعلنت الشرطة المحلية في منتصف ليلة السبت/ الأحد القبض على المهاجم، بعد أن هرب من مكان الحادثة بسيارة من طراز نيسان، وفق ما نقلت شبكة "سي بي إس" المحلية.

وبحسب الشبكة، فإن جروح اثنين من المصابين بالغة.

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