قتلى وجرحى في هجوم مسلح على كنيسة في تكساس الأمريكية

قتل مصلّيان داخل كنيسة في تكساس بجنوب الولايات المتحدة صباح أمس الأحد، على يد رجل فتح النار في وقت سابق أثناء القداس ما أدى إلى إصابة آخرين بجروح بالغة.

وبعدما دخل المهاجم وأطلق النار داخل الكنيسة، أطلق مصليان النار عليه فأصاباه ونُقل على الإثر إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وقال مسؤول بالشرطة المحلية خلال مؤتمر صحافي ظهر الأحد "اليوم قرابة الساعة 11,15 صباحا دخل مهاجم كنيسة ويست فريواي تشرش اوف كرايست اثناء الصلاة".

ولفت إلى أن الرجل أطلق عيارات نارية، مشيرا الى ان مصلّيَيْن في الكنيسة "أطلقا النار بدورهما وأصابا المشتبه به".

من جانبه، قال جيف وليامز المسؤول عن إدارة السلامة العامة في تكساس بعد ظهر الأحد إن "مصلّيَيْن بَطَلَيْن حالا دون وقوع الأسوأ وأنقذا عددا لا يحصى من الأرواح. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم".

وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنه يحقق في الهجوم لتحديد أسبابه.

واوضح مايك درايفدال المتحدث باسم خدمة الاطفاء في مدينة فورث وورث القريبة، إنه "قرابة الساعة 10,57 بالتوقيت المحلي (17,57 ت غ) تم إبلاغ الشرطة ورجال الاطفاء في وايت سيتلمنت بحصول إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش اوف كرايست".

ونُقِل ثلاثة اشخاص بينهم المهاجم إلى المستشفى في شكل عاجل. وأوضح درايفدال أن "الثلاثة كانوا في وضع حرج لدى دخولهم المستشفى".

من جهتها قالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم خدمة سيارات الإسعاف "عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم أصيبوا برصاص". وأضافت "قضى شخصان" أحدهما المهاجم، فيما "لا يزال الثالث في وضع حرج".

وقال المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون انه "في حالة صدمة وحزن" جراء الهجوم.

فيما قال حاكم الولاية الجمهوريّ غريغ ابوت ان "اماكن العبادة مقدسة وانا ممتن لمن يعملون في الكنيسة الذين تصرفوا بسرعة لتحييد المهاجم ومنع خسارة مزيد من الارواح".