ترامب: 15 يناير موعد توقيع الاتفاق التجاري الأولي مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيوقع الاتفاق التجاري بمرحلته الأولى مع الصين منتصف يناير / كانون الثاني 2020.

يأتي ذلك وسط تكثيف مساعي الجانبين مؤخرا للتقدم خطوة للوصول إلى اتفاق نهائي بهدف إنهاء الحرب التجارية بين البلدين، والتي سببت تراجع النمو العالمي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، مساء اليوم: "سأوقع اتفاقنا التجاري الشامل والكبير جدًا بمرحلته الأولى مع الصين في 15 يناير".

وأضاف: "سنُجري مراسم التوقيع في البيت الأبيض بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الصين"

وتابع: وفي موعد لاحق سأتوجه إلى بكين لبدء محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكانت الصين والولايات المتحدة، أعلنتا خلال وقت سابق الشهر الجاري، توصلهما إلى اتفاق المرحلة الأولى، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وزيادة المشتريات الزراعية، وتغييرات هيكلية في قضايا الملكية الفكرية والتكنولوجيا.

هذه الانفراجة للأزمة جاءت بعد أن كانت الولايات المتحدة على وشك فرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، وكانت بدأت فعلًا بشكل تدريجي بفرض رسوم على أجزاء منها.

يشار أن تقريرا لوكالة فيتش العالمية للتصنيفات صدر في يونيو / تموز الماضي، قال إن "الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تخفض نمو إجمالي الناتج العالمي بنسبة 0.4% سنويا حتى عام 2020".