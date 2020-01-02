صهر لبناني للرئيس ترامب.. والخطوبة خلال أيام في فلوريدا

يستعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحفل خطبة ابنته تيفاني من الشاب اللبناني مايكل بولس.

وتداول المغردون بطاقة الدعوة التي وزعها البيت الأبيض.

وذكرت مصادر رسمية أنه تم تحديد موعد 11 يناير/ كانون الثاني 2020، موعدا لحفل خطوبة تيفاني ومايكل في فلوريدا، في منتجع مارالاغو الفاخر الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعارف اللبناني الأصل مايكل شربل بولس وتيفاني دونالد ترامب في صيف 2018، عندما كانا في عطلة في جزيرة ميكونوس اليونانية، وفقا لصحف عالمية.

وتبلغ تيفاني 26 عاماً، وهي ابنة ترامب الصغرى من طليقته مارلا مابلز.

ونشأ اللبناني مايكل في مدينة لاغوس بنيجيريا، وتملك عائلته فيها مجموعة شركات، إلى جانب عملها في تجارة السيارات والمعدات المختلفة ومعدات البناء.

وأفادت وسائل الإعلام بأن صهر ترامب الجديد الذي ينحدر من عائلة لبنانية ثرية، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويحمل 4 جنسيات بينها الأمريكية.

جدير بالذكر أن بولس شارك في حفل عيد الميلاد الذي أقامته عائلة الرئيس ترامب في البيت الأبيض، في ديسمبر 2019، كما أمضى حفل رأس السنة مع تيفاني في منتجع ترامب مارالاغو بفلوريدا.