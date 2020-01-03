واشنطن تنشر قرابة 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، في استعراض للقوة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وستأتي التعزيزات من قوة الاستجابة العالمية للفرقة الـ 82 المحمولة جواً والتي قدمت بالفعل عدة مئات من القوات الإضافية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تزايد التوتر بسبب الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.

ولم تتطرق تصريحات المسؤول الأمريكي إلى الأماكن التي سينتشر فيها الجنود، لكنها قالت إن معظم تلك القوة سيتم نشرها في الكويت.

ومن المنتظر أن يصدر البنتاغون خلال ساعات بيانًا رسميًا بهذا الصدد.

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إرسال 750 جنديًا من الفرقة الـ 82 إنزال جوي إلى الكويت.

ومع الدفعة هذه تكون الفرقة الـ 82 إنزال جوي بأكملها قد أُرسلت إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة وسط ترقب ردة فعل إيران الانتقامية على مقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قالت واشنطن إنه كان وراء هجمات على منشآت أميركية في العراق في الأشهر الأخيرة.