ترامب: إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الإثنين، في تغريدة على "تويتر" إن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.

يأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية قتل الولايات المتحدة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق.

وتأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الأخيرة في مايو / أيار 2018 من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى، وإعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران ما دفع الأخيرة لخفض التزاماتها ببنود الاتفاق.

ويريد ترامب إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه أوباما الديمقراطية في 2015، ويصفه بأنه "فظيع"، وهو ما ترفضه إيران.

وقتل سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، إثر قصف جوي أمريكي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد.

والأحد، هدد الرئيس ترامب، بقصف 52 "هدفا هاما" لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة، ردًا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ"الانتقام" على خلفية مقتل سليماني.