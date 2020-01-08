ترامب يؤكد عدم إصابة أي جنود أمريكيين في الهجمات الإيرانية

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لم يصب أي أمريكي في الهجمات الإيرانية التي استهدفت قاعدتين أمريكيتين بالعراق.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

وردا على الهجمات قال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لم نتكبد أي خسائر بشرية، جميع جنودنا سالمون وتعرضت قاعدتينا العسكريتين لأضرار طفيفة فقط".

ولوح ترامب بفرض مزيد من العقوبات على إيران وقال إن إدارته تقيّم مزيدا من الخيارات للتعامل مع طهران.

وأضاف أنه لن يسمح مطلقا لإيران بامتلاك سلاح نووي طالما بقي في الرئاسة.