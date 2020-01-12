ترامب يغرد بالفارسية ويعلن دعمه للمتظاهرين الإيرانيين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للمتظاهرين الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع مساء السبت احتجاجاً على ما قالوا إنه "كذب" السلطات بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية، مطالبين المرشد الأعلى علي خامنئي بالاستقالة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر باللغة الفارسية: "إدارتي ستواصل الوقوف معكم، وأقول للشعب الإيراني الشجاع، وقفت إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي كذلك، ونتابع مظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تلهمني".

وأمس، تحول تجمع في طهران، وتجمعات عدة في مدن أخرى خلال فعالية لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت قبل أيام في طهران، إلى مظاهرات مناهضة للنظام الحاكم في البلاد.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام جامعة "أمير كبير" في طهران، هتافات ضد النظام الإيراني، ونددوا بخامنئي والحرس الثوري وكذلك قائد فيلق القدس المقتول قاسم سليماني، الذي مزقوا صوره.

كما رددوا شعارات من قبيل "ليخجل الحرس الثوري، اتركوا البلاد بأمان"، و"الموت للدكتاتور"، و"نريد استقالة الكذابين"، و"نريد استقالة القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي)".

وعقب إطلاق المظاهرة الغاضبة هتافات مناهضة للنظام، تدخلت قوات الشرطة الخاصة، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى مكان المظاهرة، ومنعت المواطنين من التوجه إليها.

والسبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية؛ إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق من نفس اليوم، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله المسؤولية عن إسقاط الطائرة.