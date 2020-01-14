مجلس النواب الأمريكي يصوت الأربعاء على إحالة ملف عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت، الأربعاء، على إرسال اتهامات رسمية ضد الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت رئيسة المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، نانسي بيلوسي، الثلاثاء، إن المجلس سيصوت الأربعاء على إحالة التهمتين الخاصتين بمساءلة ترامب إلى مجلس الشيوخ، بحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن ثلاثة مصادر من الحزب الديمقراطي.

وبحسب المصدر، فإن إحالة التهمتين إلى مجلس الشيوخ يعد خطوة ضرورية لبدء محاكمة ترامب.

وقالوا إن بيلوسي ستحدد أيضًا غدا أسماء "المدراء" بمجلس النواب الذين سيرفعون الدعوى ضد ترامب في مجلس الشيوخ.

ويتوقع نواب أن يؤدي تصويت غد إلى بدء محاكمة الرئيس الثلاثاء المقبل.

وصادق مجلس النواب الأمريكي، في ديسمبر/كانون أول الماضي، على تهمتي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس" ضد ترامب.

حيث وافق على التهمة الأولى 230 نائبا مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح الثانية 229 مقابل رفض 198.

وكانت بيلوسي احتفظت بالتهمتين لأسابيع مصرة أنها لن تحيلهما إلى مجلس الشيوخ إلى أن يحدد زعيم الأغلبية بالمجلس ميتش ماكونيل عملية وقواعد المحاكمة.

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.