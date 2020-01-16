واشنطن تدعو مصر إلى الإفراج عن موظفي الأناضول

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، السلطات المصرية إلى الإفراج عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين.

جاء ذلك في تصريح مكتوب لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية للأناضول (فضل عدم الكشف عن اسمه) حول مداهمة الشرطة المصرية مكتب الأناضول في القاهرة.

وقال المتحدث "نحن على دراية بالأخبار المذكورة، وإذا كانت صحيحة، فإننا ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن الصحفيين الموقوفين، والسماح بنشاط الإعلام الحر والصريح".

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتحرص وكالة الأناضول في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الأناضول، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.