مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسمياً إجراءات محاكمة ترامب

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا، الخميس، إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بعد إحالة مجلس النواب بندين إليه، حول عزل ترامب.

وحضر 7 من مجلس النواب تم تعيينهم مدعين، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، وسلموا بندين حول عزل ترامب، إلى "الشيوخ" رسميا، بهدف بدء إجراءات محاكمته.

وعقب ذلك، باشر النائب الديمقراطي في مجلس النواب، كبير المدعين آدم شيف، تلاوة لائحة الاتهام المكونة من 9 صفحات.

وأدى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيرأس الجلسات في مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمجلس، ليصبح "رئيسا لمحكمة العزل".

كما أدى 100 من أعضاء مجلس الشيوخ اليمين كهيئة محلفين في محاكمة العزل.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة ترامب، أمام مجلس الشيوخ في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.

والأربعاء، وافق مجلس النواب (يهيمن عليه الديمقراطيون)، على مشروع قرار يتعلق بإرسال بندين حول عزل ترامب، إلى مجلس الشيوخ (يهيمن عليه الجمهوريون).

وجاءت الموافقة على إرسال البندين، بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب على مشروع القرار، بـ 228 صوتا مقابل رفض 193، الأمر الذي يفتح الطريق لإطلاق مقاضاة ترامب أمام مجلس الشيوخ.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، صادق مجلس النواب على بندي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث وافق على الأول 230 نائبا مقابل رفض 197 آخرين، فيما صوت لمصلحة البند الثاني 229 مقابل رفض 198.