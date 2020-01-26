إصابات جديدة بـكورونا في الولايات المتحدة وكندا

أعلنت الولايات المتحدة وكندا، الأحد، تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" القاتل الذي بدأ في الصين وأودى بحياة 56 شخصا فيها.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 3 إصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت أن هذه الإصابات لشخص في كاليفورنيا، أتى من رحلة سفر من مدينة ووهان الصينية، وآخر في واشنطن، وسيدة في الستينات من عمرها بشيكاغو.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها تعكف على تنظيم رحلة جوية لإجلاء موظفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا الأميركيين من ووهان التي بدأ منها انتقال الفيروس.

وفي كندا، قال مسؤولون في الصحة، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إنهم وضعوا مريضا في الخمسينيات من عمره بالحجر الصحي، إثر قدومه من ووهان.

وأضافوا أن المريض في وضع مستقر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والأحد، أعلنت السلطات الصينية، نجاحها في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد الذي أثارت احتمالات انتشاره وتفشيه مخاوف كبيرة في الصين والعالم.

وذكرت وكالة شينخوا الرسمية، أن عدد ضحايا الفيروس في الصين ارتفع إلى 56 وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين 1975.