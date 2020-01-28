السعودية: خروج القوات الأمريكية من العراق سيجعل المنطقة أقل أمناً

صرّح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بأن بلاده لا تؤيد مغادرة القوات الأمريكية من العراق، معتبرًا أن خروجها "سيدفع بالمنطقة لأن تصبح أقل أمنا".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء الاثنين، مع الوزير السعودي.

وقال "ابن فرحان"، إن الوجود الأمريكي في المنطقة لعب دورا مهما في هزيمة تنظيم "داعش"، وكانت مفتاحا في منع الجماعة الإرهابية من الظهور مجدداً.

وتابع: "نعمل بصورة جيدة مع الرئيس ترامب ووزارة الخارجية والبنتاغون، وننسق في مسائل الأمن بالمنطقة".

وحول اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، قال الوزير السعودي إن الولايات المتحدة تصرفت من منطلق "الدفاع عن النفس المشروع".

وأوضح أنه متفق مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن المنطقة باتت "أكثر أمنا" بعد مقتل سليماني.

وذكر "ابن فرحان" أنه لا يرى تغييرا في السلوك الإيراني بعد الهجمات، قائلا: "البيانات ليست إيجابية، ولكننا سنستمر بدعوتهم إلى التصرف بطريقة تدعم الاستقرار في المنطقة".

وصوت البرلمان العراقي، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، على قرار يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

ولاحقاً، طلبت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة إرسال وفد لبحث سحب قواتها، إلا أن واشنطن رفضت أي مناقشات بشأن الموضوع.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية في عدة قواعد ومقرات عسكرية بالعراق.