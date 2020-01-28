ترامب: يعلن تفاصيل "صفقة القرن" في مؤتمر صحفي مع نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانتقال إلى حل الدولتين لن يشكل أي تهديد لأمن دولة إسرائيل

جاء ذلك في مؤتمر صحفي يعقده ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلاله عن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).

وأضاف ترامب أن الخطة مكونة من 80 صفحة وأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتحول خريطة الطريق الخاصة بالسلام إلى خطة تفصيلية.

وأشار إلى أن القدس غير المقسمة ستبقى عاصمة لإسرائيل

وتابع "سنعمل على تحقيق اتصال جغرافي بين أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية."

وأضاف أنه سيتم استثمار 50 مليار دولار في الدولة الفلسطينية، وتوفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات.

وتوجه ترامب إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قائلًا: "عزيزي عباس إن اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة ودول أخرى ستقف بجانبك".