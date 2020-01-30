الشرطة الفيدرالية الأمريكية تعثر على أطول نفق بين الولايات المتحدة والمكسيك

أعلن مسؤولون أمريكيون العثور على نفق للتهريب بين المكسيك وبلادهم، يعتبر الأطول من نوعه حتى هذا التاريخ.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن طول النفق يبلغ ألف و313 مترا، وعرضه 70 سم، وارتفاعه 170 سم، ويقع النفق على عمق 21 مترا تحت الأرض.

ويصل النفق بين المنطقة الصناعية في مدينة تيجوانا المكسيكية، ومدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويحتوي النفق على مصعد آلي، وسكك حديدية، وشبكة لتصريف المياه، ونظام للتهوية، وأشرطة كهربائية عالية التوتر.

ولم تذكر أي معلومات بخصوص الطرف الذي حفر النفق، والفترة التي استغرقها، لافتة إلى أن منظمة "كارتل سينالوا" الشهيرة لتهريب المخدرات تنشط في هذه المنطقة.

وكان أطول نفق سابق قد اُكتشف في سان دييغو، عام 2014، ويبلغ طوله 904 مترا.