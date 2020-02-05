تعيين أول مسلم من أصول تركية مديراً للأمن في إحدى المدن الأمريكية

عيّنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، مواطنًا من أصل تركي مديرًا لأمن مدينة باترسون التابعة لمقاطعة باسيك بولاية نيوجيرسي التي يقطنها غالبية الأتراك المقيمين بالولايات المتحدة.

الأمريكي من أصول تركية، إبراهيم مايك بايكورا، الذي يعمل في جهاز الشرطة بالمدينة منذ 32 عامًا، أدى، الثلاثاء، اليمين الدستورية ليعين رسميًا مديرًا للأمن، في واقعة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

حفل أداء اليمين الدستورية حضره ممثلون عن البعثة الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة، وأفراد من الجالية التركية بالبلاد، ومسؤولون رفيعو المستوى من إدارة مدينة باترسون، فضلًا عن عائلة مدير الأمن الجديد بايكورا، وأقاربه.

وقال رئيس بلدية باترسون، أندريه صايغ، في كلمة له خلال الحفل، إنهم كتبوا التاريخ اليوم في الولايات المتحدة، مضيفًا "فهذا أول مسلم، وأول تركي، وأول مهندس كيميائي يتولى منصب مدير أمن".

وتابع قائلا "بايكورا يعمل في جهاز الشرطة بمدينة باترسون منذ سنوات طويلة، فهو يستحق هذا المنصب، لأنه وصل إلى ما وصل إليه الآن بفضل جهوده، وهذا انتصار لمدينة باترسون، وانتصار للمهاجرين الذين يرون الولايات المتحدة بيتًا لهم".

وعقب ذلك أدى بايكورا اليمين الدستورية واضعًا يده على نسخة من القرآن الكريم، في الحفل الذي تم تنظيمه في مبنى تاريخي يبلغ عمره 228 عامًا.

وفي كلمته خلال الحفل قال بايكورا إنه يعتبر مدينة باترسون بيته منذ نصف قرن من الزمان، مضيفًا "أحب هذه المدينة، وسأكون سعيدًا وأنا أخدمها، وسأبذل قصارى جهدي لتصبح مدينة آمنة خالية من الجرائم والمخدرات".

وأعرب عن فخره واعتزازه بكونه تركيًا، مضيفًا "أنا اليوم سعيد للغاية، والحادث الذي نحن بصدده الآن لخير دليل على أن من يعيشون بالولايات المتحدة يجدون الفرص أيًا كانت الأصول التي ينحدرون منها".

ولد بايكورا في ولاية أسكي شهر التركية. هاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة في سن صغيرة، وكبر وترعرع بمدينة باترسون، وحصل على شهادته الجامعية في تخصص الهندسة الكيميائية من جامعة نيو جيرسي روتجرز.

وفي العام 1988 بدأ العمل بجهاز الشرطة في المدينة المذكورة التي يبلغ تعدادها السكاني 150 ألف نسمة تقريبًا، وله من الأبناء اثنان.