التحالف الدولي: جرح جنديين أمريكيين في اشتباكات مع قوات الأسد

قال الناطق باسم التحالف الدولي لمكافحة داعش العقيد مايلز كاجينز إن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة، بعد اشتباك وقع مع عناصر نظام الأسد في محافظة الحسكة السورية.

وأضاف كاجينز في بيان نشره حول الحادث، الخميس، أن "أحد عناصر قوات النظام السوري لقي مصرعه في اشتباكات وقعت مع دورية أمريكية في قرية خربة عمو، التابعة لمدينة القامشلي، شمالي محافظة الحسكة".

وقال: "واجهت قوات التحالف التي كانت تقوم بدورية قرب مدينة القامشلي يوم 12 فبراير/ شباط (الجاري) نقطة تفتيش تابعة لقوات نظام الأسد".

وتابع: "حاولت قوات التحالف مرارا وتكرارا الحد من التوتر وتحذير عناصر الأسد، إلا أن عناصر الدورية تعرضوا لهجوم مسلح بواسطة أسلحة خفيفة من أشخاص مجهولي الهوية، ما دفع عناصر الدورية إلى الرد على الهجوم للدفاع عن أنفسهم".

وأشار كاجينز أن السلطات المعنية (لم يحددها) تعمل على التحقيق في الهجوم الذي أدى إلى إصابة جنديين أمريكيين بجروح طفيفة، فيما عادت الدورية إلى قواعدها بسلام.

وقصفت مقاتلات أمريكية مواقع للنظام شمالي محافظة الحكسة، شرقي سوريا، وذلك بعد اعتراض عناصر النظام عربات مدرعة أمريكية كانت تقوم بدورية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن مسلحين تابعين للنظام، اعترضوا دورية أمريكية في قرية خربة عمو، جنوب مدينة القاملشي قرب الطريق الواصل إلى مدينة الحسكة.

وشرعت الولايات المتحدة مؤخرا في إنشاء نقطة عسكرية بمدينة الحسكة وقاعدة في شمالها.