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مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على تقييد قدرة ترامب على التحرك عسكرياً ضد إيران

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.02.2020 23:32
آخر تحديث في 14.02.2020 05:23
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على تقييد قدرة ترامب على التحرك عسكرياً ضد إيران

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، لصالح الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مهاجمة إيران عسكريا، وأيّد ثمانية من أعضاء حزبه الجمهوري القرار.

وسبق أن أقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون القرار الذي يُطالب الرئيس بعدم الإقدام على أيّ عمل عسكري ضدّ إيران من دون موافقة الكونغرس، لكنه سيقابل على الأرجح بالرفض (فيتو) من قبل ترامب.

وتم تمرير القرار بغالبية 55 صوتا مقابل 45. ورغم أن القرار يطالب ترامب بالحصول على إذن واضح من الكونغرس قبل الانخراط في أي أعمال عدائية ضد إيران، إلا أنه يعطيه استثناء في حال وجود "تهديد وشيك".

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