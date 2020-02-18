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ترامب: تحدثت مع الرئيس أردوغان عما يمكننا فعله بخصوص إدلب

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.02.2020 22:37
آخر تحديث في 19.02.2020 02:13
ترامب: تحدثت مع الرئيس أردوغان عما يمكننا فعله بخصوص إدلب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعمل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سوية، بخصوص المشاكل المتعلقة بإدلب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الثلاثاء، في العاصمة واشنطن.

وردا على سؤال بخصوص اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره التركي، وصف ترامب أردوغان بـ "القوي والشديد"، وأنه يرتبط معه بعلاقات جيدة.

وأضاف: "أننا نعمل سوية مع أردوغان بخصوص إدلب".

وأكد على أن أنقرة وواشنطن تعملان معا بخصوص حل المشاكل في إدلب، وأنه تباحث مع أردوغان حول ما يمكن فعله حول إدلب.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، السبت، بخصوص الاتصال الهاتفي بين زعيمي البلدين، أن ترامب أعرب لأردوغان عن بالغ شكره جراء مساعيه للحد من كارثة إنسانية جديدة في إدلب.

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