زيروكس تعلن وفاة مخترع خاصية "القص واللصق" الشهيرة

توفي مخترع خاصية "القص والنسخ واللصق" في مجال الحواسيب منذ أيام عن 74 عاما وفق ما ذكرت شركة "زيروكس" في تغريدة.

لورنس تيسلر صاحب الخاصية المستخدمة على نطاق واسع جداً مولود في نيويورك العام 1945 وقد عمل لسنوات عدة لدى هذه الشركة الأميركية المصنعة للطابعات.

وأوضحت الشركة "الباحث السابق في زيروكس اخترع أوامر حاسوبية عدة من بينها القص والنسخ واللصق والبحث والاستبدال".

وأضافت: "عمل الإنسان بات أسهل بفضل أفكاره الثورية. توفي لاري الاثنين، انضموا إلينا لتكريم ذكراه".

وكان لورنس "لاري" تيسلر وهو خريج جامعة ستانفورد في سيليكون فالي في كاليفورنيا، متخصصا في التفاعل بين البشر والحواسيب. وعمل خصوصا مع شركات أمازون وآبل وياهو! و مركز زيروكس للأبحاث في بالو ألتو.

ويبد أنه استوحى خاصية "النسخ واللصق" من تقنية سابقة للعصر الرقمي تقوم على قص أجزاء من جمل مطبوعة ولصقها بواسطة شريط لاصق في مكان آخر.

ودخلت هذه الخاصية في يوميات الأفراد بفضل "آبل" التي أدرجتها ضمن حاسوب ليسا لعام 1983 وحاسوب "ماكينتوش" في السنة التالية.

ثم وظف ستيف جوبز مؤسس شركة "آبل"، لاري تيسلر سنة 1980 عندما كان لا يزال يعمل لدى "زيروكس". وأمضى المهندس 17 عاما في المجموعة وصولا إلى منصب كبار العلماء فيها.

أسس بعد ذلك شركة ناشئة تعنى بشؤون التربية والتعليم وأجرى مهمات حول تجربة المستخدم لدى "أمازون" و"ياهو".

وقال متحف تاريخ المعلوماتية في سيليكون فالي، إن لاري تيسلر "كان يجمع بين المعلوماتية التي درسها وبين اعتقاد راسخ بأن الحواسيب يجب أن تكون متاحة للجميع".