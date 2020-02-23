ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع طالبان إذا نجحت المفاوضات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه "سيوقع اتفاق سلام مع طالبان حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

كان كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وحركة طالبان أصدرا بيانين للتأكيد على توقيع الاتفاق بالدوحة، في 29 فبراير/شباط الجاري، إثر التوصل إلى تفاهم لـ"خفض العنف".

وكان تفاهم "خفض العنف" بدأ السبت ويستمر لأسبوع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان وقوات الأمن الأفغانية.

وتأمل واشنطن وحركة طالبان توقيع اتفاق سلام نهائي مع طالبان حال الالتزام بتفاهم "خفض العنف؛ الأمر الذي قد يُنهي أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد يمهد الاتفاق لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد أكثر من 18 عاما على دخول البلاد.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع طالبان منذ أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق، تسحب بموجبه آلاف الجنود من أفغانستان، حيث يوجد ما بين 12 و 13 ألف جندي، مقابل ضمانات أمنية من طالبان، وتعهّدا بعقد محادثات سلام مع حكومة كابول.

ومنذ التدخل الأمريكي في أفغانستان، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار على القتال في البلاد، وإعادة إعمارها.

وخلال الحرب، قُتل نحو 2400 جندي أمريكي وعدد غير معروف من الجنود الأفغان ومقاتلي طالبان والمدنيين.

وخلال العام الماضي فقط، قُتل حوالي 3500 مدني، وجرح 7 آلاف آخرون بسبب الحرب، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، السبت.