ساندرز يعزز تقدمه في نيل ترشيح الديمقراطيين بعد فوزه في نيفادا

فاز السناتور بيرني ساندرز بفارق كبير على منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت السبت في ولاية نيفادا الأميركية، بحسب نتائج جزئية، ما يسمح له بتعزيز موقعه لتحدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 03 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتقدم السناتور اليساري المستقل البالغ من العمر 78 عاما بفارق كبير على منافسيه، بحصوله على 46 بالمئة من الأصوات حسب هذه النتائج التي لا تزال جزئية.

وتفيد النتائج بعد فرز الأصوات في 23 % من مراكز الاقتراع، أن نائب الرئيس السابق جو بايدن يأتي في المرتبة الثانية وحصد 23 % من الأصوات، متقدما بفارق كبير على بيت بوتيدجيدج الذي صوت 13 % من الناخبين له.

لكن بوتيدجيدج سعى عبر خطاب قوي إلى تقديم نفسه على أنه سد معتدل في وجه ساندرز، معتبرا ان مواقفه الشديدة التي تميل إلى اليسار تجعله غير قادر على جمع الناخبين وإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب.

وقال إن "السناتور ساندرز يؤمن بثورة عقائدية متصلبة تنسى معظم الديمقراطيين، هذا إن لم نتحدث عن معظم الأميركيين".

وحذر رئيس البلدية السابق البالغ من العمر 38 عاما من خطر اختيار اشتراكي يرى أن الرأسمالية "مصدر كل الشرور".

وهذه الجولة الثالثة من الاقتراع التمهيدي للديمقراطيين تجعل السناتور الاشتراكي في موقع قوي جدا قبل انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي ستجرى في الثالث من آذار/مارس وتصوت فيها 13 ولاية أميركية.