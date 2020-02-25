بومبيو يشدد على أن نظام الأسد لن يحقق نصرا عسكريا بإدلب

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن النظام السوري لن يستطيع أن يحقق نصرا عسكريا في هجماته على إدلب، قائلا إن بلاده تعمل مع تركيا لرؤية ما يمكنها فعله حيال ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، شدد فيه على ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بسوريا.

وأشار بومبيو، إلى أن "نظام الأسد والروس والإيرانيين، قوضوا جميع جهود وقف إطلاق النار (في إدلب)".

وأضاف "كما قلناها مرارا، النظام السوري لن يستطيع أن يحقق نصرا عسكريا، وهجومه في إدلب يزيد فقط من خطر الدخول في صراع مع حليفنا في الناتو تركيا".

ودعا بومبيو، إلى ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإجراء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتابع: كما أكد الرئيس ترامب، فإننا نعمل مع تركيا لرؤية ما يمكننا فعله.

من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الأمريكية، من مغبة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال "كما كررتها سابقا وقلتها أخيرا خلال لقائي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع في ميونيخ، إن أي تدخل في انتخاباتنا هو غير مقبول".

وأضاف إنه "في حال قيام روسيا أو أي دولة أجنبية باتخاذ خطوات لتقويض عملياتنا الديمقراطية، فسنتحرك ونرد".

واتهم بومبيو، روسيا بأنها تعمل على زرع الخلاف بين مواطني الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وبخصوص انتشار فيروس كورونا في بعض دول العالم، قال بومبيو، إن أولويتنا هي حماية الولايات المتحدة، ووضعنا قيودا على السفر لمنع انتشار الفيروس.

وبيّن أن "الولايات المتحدة قلقة جدا بشأن المعلومات التي تشير إلى أن النظام الإيراني ربما أخفى تفاصيل حيوية عن انتشار فيروس كورونا".

واستطرد "على جميع الدول بما فيها إيران أن تقول الحقيقة عن فيروس كورونا، وأن تتعاون مع المنظمات الدولية".

وحول أفغانستان، أوضح بومبيو، أنه إذا نجحت التهدئة في أفغانستان فسوف توقع الولايات المتحدة مع طالبان اتفاقا لخفض عدد قواتها هناك.