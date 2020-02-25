ترامب يفشل في تحقيق اتفاق تجاري كبير مع الهند

فشل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إبرام اتفاق تجارة كبير مع الهند في نهاية زيارته التي تخللتها فعاليات احتفالية وشابتها أعمال شغب دموية على صلة بقانون الجنسية الهندي الجديد.

وعقب محادثات في نيودلهي مع رئيس الوزراء نارندرا مودي، اكتفى ترامب بالقول إنهما أحرزا "تقدما هائلا" باتجاه التوصل الى اتفاق شامل، وأنه "متفائل بأننا سنتمكن من التوصل الى اتفاق".

ورغم أن خلاف واشنطن التجاري مع نيودلهي لا يصل إلى مستوى خلافها مع بكين، إلا أن ترامب فرض رسوما جمركية على واردات الفولاذ والالمنيوم من الهند وأوقف الإعفاء من الرسوم على سلع معينة.

ووسط ضغوط قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، سعى ترامب إلى تأمين دخول أكبر إلى سوق الهند البالغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص لبيع منتجات الألبان الأميركية والمعدات الطبية ودراجات هارلي دافيدسون.

إلا أن مودي، الذي يتبنى شعار "صنع في الهند" المشابه لشعار ترامب "أميركا أولا"، رد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على سلع أميركية معينة مثل لوز كاليفورنيا البالغة قيمة واردات البلاد منه 600 مليون دولار.

أما مودي، فقال وإلى جانبه ترامب بعد يوم من ظهورهما معا في تجمع حافل حضره 100 ألف شخص، إن الجانبين "اتفقا على بدء التفاوض على اتفاق تجارة كبير".

عين على الصين:

الاثنين، وفي اليوم الأول من زيارته الرسمية التي استمرت يومين أشاد ترامب لدى وصوله الهند بـ"النجاح الهائل" الذي حققته واصفا مودي بأنه "زعيم استثنائي" وذلك في خطاب ألقاه أمام تجمع ضخم ضم أكثر من مئة ألف شخص في ملعب جديد للكريكيت.

وفي سياق متصل بالاتفاقات التجارية، أعلن ترامب ومودي عن صفقات دفاعية بقيمة 3 مليارات دولار تشمل طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية، وسيناقشان درعاً دفاعياً صاروخياً بقيمة 1,9 مليار دولار.

ويؤكد هذا مخاوف البلدين بشأن النفوذ الصيني المتزايد.

عنف مذهبي:

ولم يعبر ترامب، على الأقل علنا، عن استيائه من قانون الجنسية الذي أثار القلق خارج الهند خاصة في واشنطن، من أن مودي يريد إعادة تشكيل الهند العلمانية وتحويلها الى دولة هندوسية ويهمش 200 مليون هندي مسلم.

وأثار القانون أسابيع من الاحتجاجات والعنف، وسقط قتلى في الأحداث.

وبدأت أعمال عنف في نيودلهي الاثنين عقب ووصول ترامب، بين أنصار ومعارضي قانون الجنسية الجديد، إلا أنها تحولت إلى معارك بين الهندوس والمسلمين، بحسب الإعلام المحلي.

وقتل في أعمال العنف المتجددة سبعة اشخاص في مناطق شمال شرق نيودلهي، من بينهم رجل شرطة. كما أصيب أكثر من 90 شخصا، بحسب مصادر في الشرطة والمستشفيات، بعد أن خرج مثيرو الشغب وهم يرشقون الحجارة ويحمل بعضهم الأسلحة، وأشعلوا النار في مبان ومركبات.

وردت السلطات بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان ونشرت قوات الامن شبه العسكرية، وأغلقت المدارس وحظرت التجمع لأكثر من أربعة أشخاص في المناطق المتضررة.

ووردت تقارير عن مزيد من أعمال العنف الثلاثاء وارتفعت سحابة كبيرة من الدخان الأسود في السماء.

وقال ضابط الشرطة الوك كومار "تردنا تقارير عن حوادث عنف مستمرة .. والمحتجون يهاجمون الشرطة أينما وجدوها ويشتبكون مع بعضهم البعض في المناطق التي لا تتواجد فيها الشرطة".