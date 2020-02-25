دعوى قضائية ضد حفتر في الولايات المتحدة بسبب ارتكابه جرائم حرب

قال المحامي الأمريكي كيفن كارول، إنه رفع دعوى قضائية ضد خليفة حفتر، بتهمة ارتكابه "جرائم حرب".

وأوضح كارول في تصريح صحفي الاثنين، أنه رفع دعوى قضائية ضد حفتر نيابة عن موكليه الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا وقتل أفراد من أسرهم. مضيفا "حفتر سيدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها".

وأضاف "حفتر الذي يرتكب جرائم حرب هو مواطن أمريكي أيضا، ولديه هو ورجاله ممتلكات في الولايات المتحدة، وسيحاكمون أمام القضاء الأمريكي".

وأشار أن أحد موكليه مواطن أمريكي من أصل ليبي حاول حماية منزله أثناء الأزمة الليبية، لكنه أصيب بجروح جراء استهداف منزله بالقذائف.

وأضاف أنه تم اعتقال موكله من قبل ميليشيات حفتر، وتعرض للضرب بالخراطيم والكابلات واللكمات لعدة أيام، وبالصعق الكهربائي لعدة ساعات.

وقال كارول "تصرفات حفتر تنتهك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو مسؤول عن جرائم حرب وسيواجه العدالة الأمريكية".

وأكد المحامي أن حفتر ليس رئيسا لدولة وليست لديه حصانة، ويجب عليه العودة إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات أمام المحكمة.

ولفت كارول أن حفتر يمتلك 17 عقارا مسجلا في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته.

وأشار إلى وجود منزل وأماكن عمل بين تلك الأملاك، لافتا إلى أن حفتر وعائلته دفعوا 8 ملايين دولار نقدا، مقابل بعضها.

وردا على سؤال حول إمكانية تسجيل حفتر لممتلكاته على أسماء أفراد عائلته، أفاد قائلا: "نواصل البحث في هذا الخصوص، لكننا نعرف أن الأملاك الـ17 تعود لحفتر".

كما نفى المحامي كارول، أن يجري أي تدخل سياسي في القضية من قبل جهات معينة في الولايات المتحدة.

وأردف: "العديد من المنابر الإعلامية الأمريكية، وعلى رأسها صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت أن حفتر لديه علاقة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى تعاون مع مرتزقة الشركة الأمنية "فاغنر" التي تعمل باسم الاستخبارات الروسية".

وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب في ليبيا، بعد دعوتين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي الأشهر الماضية، رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.

وطالبت العائلات بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة، جلسة ثانية للنظر في التهم الموجهة ضد حفتر والإمارات، بعد أسبوعين.