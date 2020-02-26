ساندرز يعلن أنه سيبحث إعادة سفارة واشنطن لتل أبيب حال فوزه

أعلن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، بيرني ساندرز، أنه سيبحث مسألة إعادة مقر سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب، في حال فوزه.

جاء ذلك في تصريحات لـ"ساندرز"، وهو أحد المرشحين الاثنين من الأقلية اليهودية اللذين يدفع بهما الحزب الديمقراطي إلى السباق الرئاسي، خلال مناظرة تلفزيونية مع 7 من مرشحي الحزب للانتخابات، عقدت مساء الثلاثاء.

وقال ساندرز إنه "سيعيد النظر في القرار التاريخي لإدارة (الرئيس دونالد) ترامب بنقل السفارة إلى القدس"، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأربعاء.

وردا على سؤال حول موقفه من قرار نقل السفارة، خلال المناظرة، أضاف ساندرز: "هذا أمر سنأخذه بالاعتبار، سأعيد النظر في قرار ترامب التاريخي بنقل السفارة".

ورغم إعلانه دعمه لسيادة إسرائيل، شدد ساندرز خلال المناظرة على ضرورة زيادة التركيز على الفلسطينيين.

وتابع: "أعتقد أن ما ينبغي أن تكون عليه سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط هو حماية استقلال إسرائيل وأمنها بشكل مطلق. لكن لا يمكننا تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني".

وتصدر سانرز المنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، تفضيلات الرأي للمشاركين في انتخابات الديمقراطيين، بولاية نيفادا، ثالث ولاية في منافسات الحزب بعد آيوا ونيوهامشي.

ويتنافس اليساري الشعبوي بيرني ساندرز مع الملياردير مايكل بلومبيرغ، وكلاهما ينحدران من الأقلية اليهودية ـ الأمريكية، إلى جانب 5 مرشحين آخرين على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب.