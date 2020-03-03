الزوابع العنيفة تقتل 19 شخصاً في ولاية تينيسي الأميركية

قضى 19 شخصا على الاقل بسبب زوابع عنيفة ضربت ولاية تينيسي الاميركية وخصوصا منطقة ناشفيل، وفق ما افادت اجهزة الطوارىء في الولاية الثلاثاء.

وقال مسؤول في وكالة ادارة الحالات الطارئة في تينيسي ان فرق الاغاثة لا تزال تبحث عن ناجين ومفقودين، ما يعني ان حصيلة هذه الزوابع التي ضربت الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء مرشحة للارتفاع.

وأضاف أن الإعصار تسبب أيضا في دمار 40 مبنى، ووقوع أضرار جسيمة وسط مدينة ناشفيل (عاصمة الولاية)، بينها تدمير الزجاج الملون لكنيسة تاريخية وترك مئات الأشخاص بلا مأوى.