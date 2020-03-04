بلومبيرغ ينسحب من السباق الرئاسي ويعلن دعمه لبايدن

أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبيرغ، الأربعاء، انسحابه من السباق لنيل ترشيح الديمقراطيين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتوقف حملته الانتخابية التي أنفق عليها أكثر من 500 مليون دولار.

وقال بلومبيرغ، على تويتر، "قبل ثلاثة أشهر دخلت السباق لأهزم (دونالد) ترامب، والآن أغادره لنفس السبب، هزيمة ترامب تتطلب منا أن نتوحد خلف مرشح يمكن أن يفعلها".

وأعلن دعمه للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وجاء قرار الملياردير الأمريكي بعد الهزيمة التي لحقت به في انتخابات "الثلاثاء الكبير"، التي أظهرت تقدما كبيرا لبايدين يليه برني ساندرز.

وبهذا يكون بلومبيرغ، ثالث ديمقراطي سعى لترشيح الحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعلن انسحابه ودعمه لبايدن، بعد انسحاب المرشحين الاثنين بيت بودجيدج، وإيمي كلوبوشار.

و"الثلاثاء الكبير" في الولايات المتحدة، انتخابات أولية للمرشح الرئاسي الديمقراطي تجرى في 14 ولاية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.