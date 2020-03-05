وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الألماني الشؤون الإقليمية

التقى وزير خارجية قطر بنظيره الألماني، الأربعاء، وبحثا عدة ملفات، بينها الأوضاع في ليبيا واتفاق إحلال السلام في أفغانستان، والأزمة الخليجية.

وذكرت الوكالة القطرية للأنباء (قنا) أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوزير هايكو ماس، بحثا خلال اجتماع في برلين، "علاقات التعاون الثنائي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، ومنها تطورات الأزمة الليبية، وجهود إحلال السلام في أفغانستان.

وتعاني ليبيا من صراع مسلح، حيث تنازع ميليشيا يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط.

وعقب الاجتماع، قال "آل ثاني"، في تصريحات مقتضبة إن "اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الدوحة يمهد لعملية سلام شاملة في أفغانستان".

وشهدت العاصمة القطرية، السبت، توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" الأفغانية، كخطوة نحو إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ عام 2001.

وتطرق "آل ثاني" إلى الأزمة الخليجية، بقوله إن قطر ترحب بجميع الدول الصديقة، التي تدعم وساطة أمير الكويت لمعالجة هذه الأزمة.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.